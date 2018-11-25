‘Hangisine ağlayalım’

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İstanbul'da ölen 92 yaşındaki Şerife Altekin'in cenazesini, geçtiğimiz Perşembe günü toprağa vermek için Malatya'ya götürürken kazada can veren 7 kişi yan yana defnedildi. Kaza, Perşembe sabahı Darende- Malatya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'da vefat eden Şerife Alptekin cenazesi, yakınları tarafından memleketi Malatya'nın Hekimhan ilçesine götürülmek istendi. Ümraniye Belediyesi, Şerife Alptekin'in cenazesi ile akrabalarının memlekete gitmesi için Cevdet Aysel yönetimindeki midibüsü tahsis etti. Cevdet Aysel'in kullandığı midibüs aşırı hız nedeniyle devrildi. Kazada Nesrin Alptekin (48), Cuma Alptekin (45), Zeynep Alptekin (35), Derya Alptekin (35), Gültaze Karaca (68), Mesut Akgün (38) ve Sevim Topay (58) hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Kendisi kurtulan ancak eşi Nesrin Altekin'i (48) kaybeden emekli Emniyet Müdürü Abdulkadir Alptekin, "Her şey bin anda oldu ve ortalık mahşer yerine döndü. Midibüs önce sağ taraftaki istinat duvarına çarptı. Ardından savrulup sol tarafa devrilerek sürüklenmeye başladı. Yaralıları, ön camı kırarak çıkarttık ama midibüsün altında kalanları kurtaramadık" dedi. Hastanede tedavisi süren yaralılardan Zeynep Erkaya ise "Allah'ım bu nasıl acı. Neye niyet ettik neyle karşılaştık" derken, Burhan Alptekin, "Kaza değil facia yaşadık. Ne oldu nasıl oldu bilmiyorum ama bir felaket oldu" diye konuştu. Şerife Alptekin'in torunlarından Halis Alptekin ise "Bir cenazeye hazırlık yaptık, 7 cenazeyi yan yana defnettik" dedi.yaşındaki Cennet Ezgisu Altekin yaralı kurtuldu ancak babası Cuma ve annesi Derya Alptekin'i kaybetti. Amca Salih Alptekin, yeğenin anne ve babasının öldüğünü bilmediğini sürekli onları sorduğunu belirterek, "Biz bu yavruya ne diyeceğiz? Anne ve babasının öldüğünü nasıl söyleyeceğiz?" ifadesini kullandı. Alptekin çiftinin 3 çocukları daha olduğu öğrenildi.