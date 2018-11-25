Kız çocuğunu kaçırmakla suçlanırken, adli kontrolle serbest kaldı

Olay, 3 Kasım'da meydana geldi. Ercan G., 3 çocuğundan S.G. isimli kızının Uğur D. tarafından kaçırıldığını öğrendi. Bunun üzerine Uğur D.'nin Güneş Mahallesi'ndeki evine giden Ercan G., kızının yanına getirilmesini istedi. Bu sırada Ercan G. ve Uğur D. ile yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ercan G., Uğur D.'nin akrabası H.K.'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu yaşamını yitirdi. Uğur D. ve S.G. ise olayın ardından kayıplara karıştı.





ÇOCUK, DEVLET KORUMASINA ALINDI



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, yaptıkları araştırmada Uğur D.'nin, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki akrabalarının yanında olduğu bilgisini aldı. Ekipler, önceki gün düzenlediği operasyonla Uğur D.'yi saklandığı evde gözaltına alırken, S.G.'yi de kurtardı. S.G., devlet korumasına alınırken, Uğur D. ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Uğur D., 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'çocuğa cinsel istismar' suçlarından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Cinayetle ilgisinin bulunmadığını öne süren Uğur D., S.G.'nin, kendi isteğiyle kaçtığını söylemesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.