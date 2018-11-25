Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! - İstanbul Ankara ve il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve yağış beklentileri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Hemen hemen yurdun her kesiminde milyonlarca vatandaş pazar günü evden çıkmadan önce havanın nasıl olacağını merak ediyor. Özellikle pazar günlerini ailesi, arkadaşları ile dışarı da geçirmek isteyen bireyler, 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun yanıtını arıyorlar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için meteoroloji genel müdürlüğünden gelen son hava durumu tahminleri ve beklentileri hazırladık. İstanbul Ankara ve il il hava durumu tahminleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki Ankara ve İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte merakla beklenen o sorunun yanıtı...