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'den son dakika ve yağış uyarısı! - ve il il hava durumu tahminleri

'den son dakika ve yağış uyarısı geldi! Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda ülkenin doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Elazığ ve çevreleri ise hafif yağmurlu geçeceği belirtildi. Peki ve 'da hava durumu nasıl olacak? Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, pazar günleri dışarı çıkmak için plan yapıyorlar. Vatandaşlar dışarı çıkmadan önce hava durumu ile ilgili ayrıntıları öğrenmek istiyorlar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu tahminlerini sizler için hazırladık...

Giriş Tarihi: 25.11.2018 09:01 Güncelleme Tarihi: 25.11.2018 09:01
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! - İstanbul Ankara ve il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve yağış beklentileri ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Hemen hemen yurdun her kesiminde milyonlarca vatandaş pazar günü evden çıkmadan önce havanın nasıl olacağını merak ediyor. Özellikle pazar günlerini ailesi, arkadaşları ile dışarı da geçirmek isteyen bireyler, 'bugün hava nasıl olacak' sorusunun yanıtını arıyorlar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için meteoroloji genel müdürlüğünden gelen son hava durumu tahminleri ve beklentileri hazırladık. İstanbul Ankara ve il il hava durumu tahminleri...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki Ankara ve İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte merakla beklenen o sorunun yanıtı...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! - İstanbul Ankara ve il il hava durumu tahminleri
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