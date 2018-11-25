Sahte tapulu mezar vurgunu

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İnternetüzerinden hazırladıkları ilanlarla yurdun çeşitli illerinde sahte tapu ve sahte belgelerle mezar yeri satarak milyonluk vurgun yapan çete çökertildi. Kocaeli'nde iç mimar B.A. (34) internet üzerinden mezar satışı için anlaştığı üç kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma açıldı. Bu arada başka mağdurlara da ulaşıldı. Çete üyelerinin; Bilecik, Bolu, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da aynı yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlendi. İddiaya göre 20-30 yıldır defin işlemi gerçekleşmeyen mezarları hedef seçen çetenin bir mezarı üç kişiye sattığı belirlendi. Tuzağa düşürdükleri kişilerden 10'ar bin lira kapora alan dolandırıcılar bazı mezarları ise sahte tapularla 30 bin ila 150 bin lira arasında değişen fiyatlarla sattı. Yaklaşık 1 milyon liralık vurgun yapan çete üyelerinden R.A., Kocaeli'nde sahte mezar tapuları ve sahte evraklarla yakalandı. Firari iki şüpheli aranıyor.