Başkan Erdoğan Bedeli Başkan adaylarını resmen açıkladı! İşte 2019 40 ilin Bedeliye başkan adayları

Başkan Erdoğan Belediye Başkan adaylarını açıklamadan önce konuşma yaparak güncel konular hakkında bilgiler verdi. Başkan Erdoğan "Bugüne kadar girdiğimiz 14 seçimde tercihi AK Parti'den yana kullanan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Sandıktan kendisine çıkan her oy için gece gündüz çalışan parti teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Gelecek seçimlerde görev alacak arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında Cumhur ittifakını devam ettireceğini açıklayan Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyorum."
İŞTE 40 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
ADIYAMAN
Dr. SÜLEYMAN KILINÇ
ADIYAMAN EĞT. VE ARŞ. HAS. BEYİN CERRAHİ
AMASYA
CAFER ÖZDEMİR
AMASYA BELEDİYE BAŞKANI
ANTALYA
MENDERES TÜREL
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
ARDAHAN
YUNUS BAYDAR
ESKİ ARDAHAN İL BAŞKANI - VETERİNER
ARTVİN
MEHMET KOCATEPE
ARTVİN BELEDİYE BAŞKANI
BARTIN
YUSUF ZİYA ALDATMAZ
AK PARTİ BARTIN MERKEZ İLÇE BAŞKANI / İGM ÜYESİ
BATMAN
MURAT GÜNEŞTEKİN
AK PARTİ BATMAN ESKİ İL BAŞKANI / İNŞAAT MÜHENDİSİ
BAYBURT
FATİH YUMAK
AK PARTİ İL BAŞKANI
BİTLİS
NESRULLAH TANĞLAY
AK PARTİ BİTLİS İL BAŞKANI
BOLU
FATİH METİN
TİCARET BAKAN YARDIMCISI
BURDUR
DENİZ KURT
ESKİ AK PARTİ BURDUR TEŞKİLAT BAŞKANI
BURSA
ALİNUR AKTAŞ
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
DENİZLİ
OSMAN ZOLAN
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
DİYARBAKIR
CUMALİ ATİLA
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
DÜZCE
FARUK ÖZLÜ
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ ESKİ BAKANI
ELAZIĞ
ŞAHİN ŞEREFOĞULLARI
İŞADAMI – AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI
ERZURUM
MEHMET SEKMEN
MEVCUT BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
GAZİANTEP
FATMA ŞAHİN
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
GİRESUN
AYTEKİN ŞENLİKOĞLU
AK PARTİ GİRESUN İL BAŞKANI
GÜMÜŞHANE
ERCAN ÇİMEN
GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANI
HAKKARİ
CÜNEYT EPCİM
HAKKARİ VALİ YARDIMCISI
KAHRAMANMARAŞ
HAYRETTİN GÜNGÖR
TBB GENEL SEKRETERİ
CUMHURBAŞKANLIĞI YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ
KARABÜK
BURHANETTİN UYSAL
AK PARTİ ESKİ MİLLETVEKİLİ / KARABÜK ÜNV. ESKİ REKTÖRÜ
KASTAMONU
TAHSİN BABAŞ
KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANI
KAYSERİ
MEMDUH BÜYÜKKILIÇ
MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI
KIRIKKALE
MEHMET SAYGILI
KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKANI
KIRKLARELİ
BURAK SÜZÜLMÜŞ
İŞADAMI - KIRKLARELİSPOR BAŞKAN YARDIMCISI
KİLİS
MEHMET ABDİ BULUT
KİLİS ESKİ BELEDİYE BAŞKANI
KOCAELİ
TAHİR BÜYÜKAKIN
BİLECİK VALİSİ
MALATYA
SELAHATTİN GÜRKAN
BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI
NEVŞEHİR
RASİM ARI
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI – DAİRE BAŞKANI
NİĞDE
EMRAH ÖZDEMİR
NİĞDE ESKİ İL BAŞKANI
ORDU
HİLMİ GÜLER
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR ESKİ BAKANI
RİZE
RAHMİ METİN
RİZE ESKİ İL GENEL MECLİS BAŞKANI
SAMSUN
MUSTAFA DEMİR
BAYINDIRLIK ESKİ BAKANI
SİNOP
ALİ ÇÖPÇÜ
SİNOP İL BAŞKANI
ŞANLIURFA
ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
AK PARTİ ESKİ İL BAŞKANI
ŞIRNAK
MEHMET YARKA
İŞ ADAMI – İNŞAAT
TEKİRDAĞ
MESTAN ÖZCAN
ZİRAAT MÜHENDİSİ – 24 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ ADAYI
YALOVA
YUSUF ZİYA ÖZTABAK
AK PARTİ YALOVA İL BAŞKANI - MALİ MÜŞAVİR