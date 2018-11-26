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54 yaşındaki Ömer, annesine dehşeti yaşattı

'da , annesi 78 yaşındaki 'ü 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Ömer Tokgöz bunun üzerine üst komşularına çıkıp, ''Annemi bıçakladım''dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.11.2018 18:08 Güncelleme Tarihi: 26.11.2018 18:18
54 yaşındaki Ömer, annesine dehşeti yaşattı

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'taki apartmanın giriş katındaki evde meydana geldi.

Annesi Ayşe Tokgöz ile birlikte yaşayan bekar Ömer Tokgöz, belirlenemeyen nedenle evde annesine bıçakla saldırdı.

Vücudunun 5 yerinden bıçaklanan Ayşe Tokgöz, kanlar içinde yere yığıldı. Ömer Tokgöz de, üst komşularına çıkıp, ''Annemi bıçakladım''dedi. Bunun üzerine komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi.

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Ayşe Tokgöz, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ömer Tokgöz de polis tarafından gözaltına alındı. Tokgöz'ün, yüzde 80 oranında bipolar bozukluğu raporu bulunduğu ileri sürüldü. Soruşturma sürüyor.

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54 yaşındaki Ömer, annesine dehşeti yaşattı
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