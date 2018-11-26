Adaylık için korucular istifa edecek

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, YSK'ya yazıyla başvurarak, güvenlik korucularının 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimde belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği ve muhtarlığa aday olmak için istifa etmelerine gerek olup olmadığı, istifa etmelerinin gerekli görülmesi halinde diğer kamu görevlileri gibi görevlerine dönüp dönemeyecekleri konusunda bilgi verilmesini talep etti.

Konuyu değerlendiren YSK, köy korucularının, Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Yönetmeliğine göre özel kolluk bölümünde yer alan kamu görevlileri olduklarını belirtti.

Mahalli seçimlerde aday olmak isteyen güvenlik korucularının statüleri nedeniyle görevlerinden istifa etmeleri gerektiğine karar verildi.

Kurul, muhtar olmak için adaylık söz konusu olmadığından muhtar olacakların istifa etmeleri gerekmediğine de hükmetti.

Seçimlerde aday olmak için görevlerinden istifa edenlerin görevlerine dönüp dönemeyeceği konusunda ise karar mercinin YSK değil ilgili idare birimleri olması nedeniyle görüş bildirilmesine yer olmadığı kararlaştırıldı.