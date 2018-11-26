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Alptuğ unutulursa bir kez daha ölürüz

Rayların üzerine düşen sarhoşu trenin altında kalmaktan kurtarmak isterken kendi trenin altında kalıp can veren Alptuğ Sözen’in acılı ailesi SABAH’a konuştu

NEŞEM YAŞAR
NEŞEM YAŞAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.11.2018
Alptuğ unutulursa bir kez daha ölürüz
Almanya'nın Frankfurt kentinde rayların üzerine düşen evsiz ve sarhoş adamı kurtarmak isterken yaşamını yitiren 17 yaşındaki Mustafa Alptuğ Sözen'in ailesi, çocuklarının yaptığı kahramanlığın unutulmamasını istedi. Oğullarını memleketleri Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa veren anne Yasemin ve baba Ejder Sözen, "Alptuğ'un kahramanlığı unutulmasın. Unutulursa bir kez daha ölürüz" dedi. Acılarının tarifsiz olduğunu dile getiren baba, "Almanya dönüşü bizi zor bir süreç bekliyor. Bir boşluk içindeyim. Dik durmak istiyorum ama çocuğum gözümün önüne geldiğinde duramıyorum. Çocuğum Alman vatandaşıydı ama kökenini bilen Türk olduğunun farkında, örfüne geleneğine bağlı bir çocuktu. Çok yardımseverdi. İnşallah şehitlik mertebesindedir" diye konuştu.

SORU İŞARETLERİ...
Sözen, kazanın olduğu istasyonda güvenlik kamerasının olmadığını, güvenlik telefonlarının çalışmadığını, raylarda iki kişi olmasına rağmen hiçbir güvenlik görevlisinin olay yerinde bulunmamasına anlam veremediğini de dile getirdi. Aile, hukuki süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek beklediklerini de belirtti.

ERDOĞAN'A GÜVENİYORUZ
Acılı anne-baba, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın hukuki süreçte yanımızda olacağına ve bir ihmal varsa bizimle birlikte takipçisi olacağına inancımız tam. Gerek konsolosluğumuz gerekse devlet büyüklerimizi arkamızda hissetmek bize Almanya'da güç verecek. Biz Cumhurbaşkanımızı çok seviyor ve ona çok güveniyoruz."

ANIT KAMPANYASI
Alptuğ'un unutulmaması için anıtının dikilmesi gündeme gelmişti. Alptuğ'un öldüğü tren istasyonuna adının verilmesi için, iki kıza yardım ederken ölen Tuğçe Albayrak'ın ağabeyi Doğuş, imza kampanyası başlatmıştı. Frankfurt Belediye Başkanı da kampanyaya destek verdi.
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