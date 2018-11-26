Cinlerden korunmak için dua okutarak define ararken yakalandılar

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde izinsiz define arandığı ihbarı üzerine hareket geçti. Polis, geniş güvenlik önlemi altında eski bir evin bodrumunda kazı yapan 10 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kazı alanında yapılan aramada dedektör, kazma, kürek, Kuran'ı Kerim ve 2 dua kitabı ele geçti.

CİNLERİ UZAK TUTMAK İÇİN HOCA TUTMUŞLAR



Şüphelilerin ayrıca bulmayı düşündükleri definenin cinler tarafından korunuyor olabileceğini değerlendirerek bunun içinde bir hoca tuttukları ortaya çıktı. Kazı yapılırken hocanın eski evin bodrumunda dua edip, Kuran'ı Kerim okuduğu belirlendi. Polis, 5'i kazı sahibi, 4'ü işçi, 1'i hoca, 10 kişiyi sorgulamak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.