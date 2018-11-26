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Darbeci general, rehineler için bakın ne yapmış!

'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı 'ndeki eylemlere ilişkin davada konuşan tanık A.K, eski 4. Ana Jet Üs Komutanı tuğgeneral 'in 14 Temmuz'da üssün misafirhanesini hazırlattığını, darbe girişimi sırasında da derdest edilen komutanların burada rehin tutulduğunu belirtti

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.11.2018 21:37 Güncelleme Tarihi: 26.11.2018 22:37
Darbeci general, rehineler için bakın ne yapmış!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

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Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tanık olarak dinlenen A.K, olay tarihinde Güvenlik Tabur Komutanı olarak görev yaptığını, olay günü de izinli olarak İstanbul'da bulunduğunu söyledi.

Darbe girişimini İstanbul'da öğrendiğini belirten A.K, sabaha kadar girişimin karşısında olan personelle irtibatta olduğunu ifade etti.

15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce eski Akıncı Üs komutanı tuğgeneral Hakan Evrim'in olağan dışı emirler verdiğini dile getiren A.K, şöyle dedi:

"14 Temmuz'da mesaideyken Hakan Evrim beni aradı. Hava Harp Okulu öğrencilerinin geleceğini, Yuva 4 misafirhanesini yatak takımlarını değiştirtip, hazır bırakmamı emretti. 'Misafirhane yeterli olmazsa başka yerlerimiz var mı? Ne kadar boşluğumuz var?' diye sordu. Ben de boş ve dolu yatak sayılarını belirleyerek Evrim'e bildirdim. Sonradan öğrendim ki darbe teşebbüsü sırasında derdest edilip üsse getirilen komutanlar Yuva 4 misafirhanesinde rehin tutulmuş."

Tanıklar S.D, S.K. ve M.Y'nin dinlenilmesinin ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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Darbeci general, rehineler için bakın ne yapmış!
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