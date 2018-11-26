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'de eskort sitesinden tanıştığı kadın 1600 lira dolandırdı

'nin İpsala ilçesinde M.K., internet sitesindeki telefon numarası üzerinden iletişime geçtiği eskort kadın tarafından 1600 lira dolandırıldığını iddia ederek, polise şikayetçi oldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.11.2018 16:17 Güncelleme Tarihi: 26.11.2018 16:38
Edirne'de eskort sitesinden tanıştığı kadın 1600 lira dolandırdı

Olay, ilçeye bağlı Bayrambey Mahallesi'nde meydana geldi. M.K., internet sitesindeki telefon numarası üzerinden bir eskortla tanıştı. M.K., eskort kadının vermiş olduğu numarayı arayıp buluşmak istedi. Kadın, M.K.'ye vereceği hesap numarasına para yatırması halinde buluşmanın gerçekleşeceğini söyledi. Eskort kadına inanan M.K., hesap numarasına 5 kez üst üste 200'er lira olmak üzere toplam 1600 lira para yatırdı. M.K., daha sonra telefonundan eskort kadını aradı.

SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Kadının telefonunun kapalı olduğunu gören M.K., dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Edirne'de eskort sitesinden tanıştığı kadın 1600 lira dolandırdı
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