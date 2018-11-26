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Hasta numarasıyla turistleri dolandırıyorlar!

Dolmabahçe Sarayı önünü mesken tutan iki kadın hasta numarası yapıp turistlerden para dilendi. Turistlerden para almaya çalışan iki kadın kameralarca kaydedilirken, görüntülendiklerini anlayınca kayıplara karıştı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.11.2018 10:35 Güncelleme Tarihi: 26.11.2018 10:50
Hasta numarasıyla turistleri dolandırıyorlar!

Dolmabahçe Sarayı önündeki turistleri gözüne kestiren kadınlardan biri yanındaki yaşlı kadınının annesi olduğunu ve hasta olduğunu söyledi. Bu şekilde turistlerden para isteyen kadın kısa sürede para toplamaya başladı. Turistlerin ve yoldan geçen vatandaşların duygularını bu şekilde sömüren kadınlar kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Hasta numarası yapıp turistlerden para dilenen kadınlar kamerada

BAZI TURİSTLER PARA VERİYOR

Görüntülerde genç kadın yanındaki yaşlı kadını gösterip annesinin hasta olduğunu söylüyor. Ardından para istiyor. Bazı turistler para verirken, bazıları da bunu geri çeviriyor. Öte yandan kadınlar kendilerinin görüntülediğini fark edince hızla uzaklaştı.

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Hasta numarasıyla turistleri dolandırıyorlar!
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