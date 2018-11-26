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'de ölü bulundu

’in Aliağa ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağası ölüsü bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.11.2018 08:14 Güncelleme Tarihi: 26.11.2018 08:15
İzmir'de ölü caretta caretta bulundu
Edinilen bilgiye göre, Yenişakran Mahallesi'ne bağlı Bozburun sahilinde gündüz saatlerinde bir caretta caretta ölüsü bulundu. Caretta caretta deniz kaplumbağasını gören vatandaşlar, durumu Aliağa Belediyesine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen belediyede görevli veteriner hekim, yaptığı incelemede kaplumbağanın yaklaşık 1 ay önce öldüğünü ve çürümeye başladığını belirledi. 60 yaşında olduğu tahmin edilen deniz kaplumbağasının üzerinde yapılan incelemede, herhangi bir yara izine rastlanmazken, kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Caretta caretta ölüsü incelemenin ardından görevliler tarafından gömülmek üzere sahilden alındı.
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İzmir'de ölü caretta caretta bulundu
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