Kayıp çocuk 8 gün sonra bulundu

BUGÜN NELER OLDU

Alınan bilgiye göre, evinden ayrılan S.S. (16) isimli çocuk, bir süre geri dönmedi. Çocuklarından haber alamayan ve durumdan şüphelenen ailesi polise başvurdu. İhbar üzerine çalışmalara başlayan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, S.S.'nin sıkça kullandığı ve gidebileceği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Eskişehir ve çevre illerde de çalışmalar yürüten ekipler, genç bireyin bir hafta Antalya'da kaldığını belirledi. Ekipler, S.S.'nin Eskişehir'de Erenköy Mahallesinde bir eve geldiğini belirledi. Ailevi nedenlerden dolayı evden kaçtığı anlaşılan S.S., belirlenen adrese bulunarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.