Malatya'da 33 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'dan İstanbul'a sahte göçmen kimlik kartı kullanılarak düzensiz göçmen taşınacağı bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan ekipler, Kale ilçesi Kömürhan Köprüsü mevkisindeki yol kontrol ve arama noktasında bir minibüsü durdurdu.

Kontrollerde araçta bulunan 30 Afganistan, 2 Pakistan ve bir İran uyruklu düzensiz göçmenin, kimlik belgelerinin sahte olduğu belirlendi.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmenleri taşıyan ve aracılık yapan sürücü gözaltına alındı.