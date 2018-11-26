Son dakika haberi: Düşen helikopterde şehit olan askerlerimiz büyük bir kahramanlık sergilemiş

UH-1 tipi askeri helikopter, Sancaktepe'de bir sokağa düştü. İki apartmanın arasına düşen helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu, yaralı bir asker ise hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.





BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanı Akar, olay yerinde incelemesinin ardından açıklama yaptı. Bakan Akar şunları söyledi:



"Sabah saat 10.32'de eğitim amacıyla kalkan helikopterimizde iki subay, iki astsubay ve bir uzman çavuşumuz eğitim faaliyetine başlamışlardır. Maalesef saat 11.02'de helikopterle irtibat kesilmiştir. Daha sonra da gördüğünüz gibi bu kazanın meydana geldiği görülmüştür. Bu kazasonunda iki kahraman subayımız, iki kahraman astsubayımız şehit olmuşlardır

Şu anda uzman çavuşumuz yoğun bakımda, ameliyatı yapılmaktadır. Bununla ilgili sağlık personeli, doktorlar gerekli kararı verdiler. Gerekirse ikinci maeliyat için hazırlıkları sürdürmektedirler.



Bu kahraman pilotlarımız, şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirme çabasına girmişlerdir. Ve bunu da gördüğünüz gibi hiç kimseye zarar vermeden gerçekleştirmek için anlaşılıyor ki büyük çaba göstermişler ve bunu da bir ölçüde sağlamışlardır. Havaalanına çok yakın olmalarına rağmen maalesef havaalanına ulaşmaları mümkün olmamıştır. İncelemeler başlatılmış, hem adli hem idari soruşturma sürmekte. İlgili makamlar çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çerçevede biz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ameliyathanedeki arkadaşımıza da acil şifalar diliyorum"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Sancaktepe'de helikopterin düştüğü olay yerinde açıklama yaptı

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: YÜREĞİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'dan gelen helikopter kazası haberiyle yüreğimize ateş düştü. Helikopter kazasında şehit verdiğimiz evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı evladımıza acil şifalar diliyorum" dedi.





İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu yapan askeri bir helikopter düştü. UH-1 tipi askeri helikopter, Sancaktepe'de bir sokağa düştü. İki apartmanın arasına düşen helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu, yaralı bir asker ise hastaneye kaldırıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, helikopterin düşüşüne ilişkin soruşturma başlattı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'dan gelen helikopter kazası haberiyle yüreğimize ateş düştü. Helikopter kazasında şehit verdiğimiz evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı evladımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.



İSTANBUL VALİSİ: BİLİNMEYEN SEBEPTEN DOLAYI DÜŞMÜŞTÜR



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya helikopter kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada"Samandıra'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimiz bilinemeyen sebepten dolayı düşmüştür. 4 şehidimiz, 1 yaralımız var. Yaralılara yönelik tedavi ve olayın sebebiyle ilgili inceleme başlamıştır. Olay yerindeki çalışma devam etmektedir" dedi.

"ASKERLERİMİZ KENDİLERİNİ FEDA ETTİ"

Sarıgazi Muhtarı Göker Göktaş, helikopterdeki askerlerin olası bir facianın önüne geçmek için kendilerini feda ettiğini söyledi. Muhtar Göktaş şöyle konuştu:

"Askerlerimiz kendi canlarını feda ettiler. Çünkü düştüğü yer evlerin arasında boş bir arsa. Askerimiz, kendi canı pahasına kendini feda etti diyebilirim. Çok dolu olan bir bölge aslında. Ama askerlerimiz bunu göz önünde bulundurarak o boş arsaya düşürmesi gerçekten facianın önüne geçilmesine neden oldu."



GÖRGÜ TANIKLARI KAZAYI ANLATTI



Sancaktepe Sarıgazi'de içinde 4 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı askeri helikopter kazasını görgü tanıkları anlattı. Helikopterin havada birkaç kez döndüğünü söyleyen mahalle sakinleri, düşerken apartmana çarparak parçalandığını belirtti. Uçağı düşerken gördüğünü belirten mahalle sakini, "Düşerken gördüm ben havada döndü binaya vurdu. Binaya çarpınca parçalandı. Askeri helikopter, bilmiyoruz nasıl düştü. İçeride şehit var diyorlar. Sivil yok deniliyor. İlk biz geldik. İçinde 5 tane asker vardı. Duvara vurmasa bir şey olmazdı belki. Biz inşaatın üzerinde izliyorduk" dedi.

EĞİTİM UÇUŞU İÇİN HAVALANMIŞTI

Sancaktepe'de düşen UH-1 tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu için Samandıra'dan saat 10:32'de havalandığı ve yine Samandıra'ya iniş yapacağı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı