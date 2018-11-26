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haberi...'teki döneminde yaptırılan ve önemli ticaret merkezleri arasında yer alan Tarihi Çarşısı'nda gece saatlerinde çıktı. Çoğunluğunu Türkmen esnafın oluşturduğu tarihi çarşıda kundaklama sonucu çıktığı tahmin edilen yangında büyük hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 27.11.2018 01:39 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 02:09
Son dakika: Kerkük'te Osmanlı mirasında yangın

Kerkük'te önemli ticaret merkezlerinden biri olan Osmanllı döneminden kalma Tarihi Kayseri Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip çarşıda çıkan yangında alevler kısa sürede işyerini sardı. İtfaiye ekiplerinin müdaha ettiği yangın, çarşının büyük bölümününde etkili oldu. Gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzaktan da görülebiliyor. Tarihi Kayseri Çarşısında işyerleri bulunan ve çoğunluğun Türkmenlerin oluşturduğu esnaf, yangının kundaklanma sonucu çıkmış olabileceğini öne sürdü. İtfaiye ekiplerininin yoğun çabalarına rağmen yangının kontrol altına alınmasında güçlük yaşanıyor. Can kaybının olmadığı, ancak büyük maddi zarara yol açtığı belirtilen yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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Son dakika: Kerkük'te Osmanlı mirasında yangın
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