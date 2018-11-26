Telefonda "drone ile gözetleniyorsun" bahanesiyle yapılan dolandırıcılık ses kaydında

İlçeye bağlı Sapaca köyünde yaşayan Sabri Çınar'ı telefonla arayan bir kişi tarafından 24 bin 150 lira dolandırıldığını belirterek güvenlik güçlerine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Lütfen telefonlarda herhangi birine inanmayın. Ben herkese dememe rağmen bu tuzağa düştüm. Akşam beni dolandıran telefon numarasına mesaj yazdım, 'polis peşinde' diye. Onlar da bana döndü 'bu ne demek' diye. Adresini 'ver dedim' vermedi. Bu durumdan haberlerinin olmadığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Çınar, telefon konuşmalarını kaydettiğini ve dolandırılma esnasındaki bütün kayıtların bulunduğunu da sözlerine ekledi.