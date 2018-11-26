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Telefonda "drone ile gözetleniyorsun" bahanesiyle yapılan dolandırıcılık ses kaydında

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir kişi kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan ve "drone ile gözetleniyorsun" diyen şüpheli tarafından dolandırıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.11.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 26.11.2018 15:10
Telefonda drone ile gözetleniyorsun bahanesiyle yapılan dolandırıcılık ses kaydında

İlçeye bağlı Sapaca köyünde yaşayan Sabri Çınar'ı telefonla arayan bir kişi tarafından 24 bin 150 lira dolandırıldığını belirterek güvenlik güçlerine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Lütfen telefonlarda herhangi birine inanmayın. Ben herkese dememe rağmen bu tuzağa düştüm. Akşam beni dolandıran telefon numarasına mesaj yazdım, 'polis peşinde' diye. Onlar da bana döndü 'bu ne demek' diye. Adresini 'ver dedim' vermedi. Bu durumdan haberlerinin olmadığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Çınar, telefon konuşmalarını kaydettiğini ve dolandırılma esnasındaki bütün kayıtların bulunduğunu da sözlerine ekledi.

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Telefonda "drone ile gözetleniyorsun" bahanesiyle yapılan dolandırıcılık ses kaydında
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