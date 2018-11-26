Türkiye’de 3 dakikada bir kişi...

İnme'nin kader olmadığını, tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten SBÜ Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İnme Merkezi Sorumlusu Girişimsel Nöroloji Uzmanı Doç.Dr. Çetin Kürşad Akpınar, "İnme damar tıkanması veya damar yırtılmasına bağlı olarak gelişen bir durumdur. Bağımsız olarak işlerini gören birinin aniden konuşamaması, ağızda kayma olması, sağ veya sol tarafında uyuşma veya güçsüzlük, ilk defa ve şiddetli baş dönmesi gibi bir durum varsa akla bu hastalık gelmelidir. Kalp krizinde olduğu gibi beyin krizinde yani inmede de zaman çok önemlidir. Çünkü hızlı bir şekilde beyin hücrelerinde ölümler başlamaktadır" dedi.

'ÖLÜM RİSKİNE NEDEN OLUYOR'

İnme'nin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çeken Akpınar, "İnme dünya da en sık sakatlık bırakan ve ikinci sıklıkta da ölüm riskine neden olan bir hastalıktır. İnme geçiren hastaların üçte biri sakat kalırken üçte biri ölmektedir. Bu nedenle önemli bir halk sağlığı sorunudur. Türkiye de yaklaşık her yıl 200 bin kişi inme geçirmektedir. Yani 3 dakika da bir kişi inme geçirmektedir. İnme artık kader değildir. Çünkü akut dönemde yapılacak tedaviyle, ilk 4,5 saatte toplardamardan damar açıcı ilaç verilerek, ilk 8 saate kadar büyük damar tıkanması var ise atar damardan müdahale edilerek yapılmaktadır. İnme geçiren hasta özellikle de erken dönemde müdahale edilmişse tamamen düzelebilmektedir" diye konuştu.

'2 YILDA 81 HASTAYA MÜDAHALE EDİLDİ'

Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kurulan İnme Merkezi'nin dünya standartlarında hizmet verdiğini ifade eden Akpınar, şöyle dedi:

"Atardamardan yapılan müdahale ile çoğu hastanın sakat kalmaması ve ölümden kurtulmasında mekanik trombektomi geçtiğimiz 10 yıldaki en önemli tedavi yeniliklerinden biri haline getirmiştir. İnme hastalarını bu tedaviden mahrum etmemek için ani olarak gelişen konuşma bozukluğu, ağızda kayma ve bir tarafında güçsüzlük durumunda bir an önce 112 Acil Servis aranarak hasta inme merkezi olan hastaneye getirmelidir. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürümüzün ve başhekimimizin desteğiyle faaliyete geçen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi bölgemize dünya standartlarında hizmet vermeye devam etmektedir. Hastanemiz bünyesinde kurulan inme merkezi ile geçtiğimiz 2 yılda 81 hastaya toplardamardan, 102 hastaya atar damardan müdahale edilerek bu merkezimizde izlenmiştir. Tanı ve tedavi sürecinde çok sayıda 112 Acil Servis ekibi, inme merkezi hemşireleri, personeli, anjiografi ve tomografi personeli, acil doktorları, nöroloji hekimi görev almaktadır"