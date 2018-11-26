Türkiye’nin gururu Ardahanlı kızlar

Ardahan'da geçen mart ayında 'Geleceği Okutuyoruz' kampanyası kapsamında Ardahan Eğitim Vakfı (AREV) tarafından 23 Şubat İlkokulu'nda kurulan robotik kodlama kurslarında eğitim gören Ayşenur Uslu (12) ile Hayriye Tuana Açıkyıldız (11), başarılarıyla Ardahan'ın gururu oldu. İki öğrenci, 'Kodla Üret Ardahan Projesi' çerçevesinde geliştirdikleri 'Robothan' projesiyle 'Robotik Kodlama MakeX' yarışmasında Türkiye birincisi olmayı başardı. 44'ü özel iki devlet okulu olmak üzere 46 okulun katıldığı yarışmada Ardahan'ı temsil eden Ayşenur ve Hayriye Tuana, kazandıkları başarının ardından şimdi de Türkiye'yi Çin'de temsil etmeye hazırlanıyor.





Ayşenur Uslu - Hayriye Tuana Açıkyıldız



'ÇOK MUTLUYUZ'

Çin'de farklı ülkelerden 600 öğrencinin katılacağı robot yarışmasında yarışacak olan iki öğrenci, "Olanaklar verildiği zaman neler yapabileceğimizi gösterdiğimiz için çok mutluyuz. Ülkemizi Çin'de en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Ardahan Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Metin Akdemir ise, "Kodlama sınıfını vakıf bütçesinden 45 bin TL harcayarak kurduk. Mart ayında kurduğumuz sınıfa büyük ilgi oldu. İstanbul'daki yarışma için evlatlarımız sadece iki ayda geliştirdikleri Robothan projesiyle 46 okul arasında ipi göğüsleyerek bizi gururlandırdı. Çocuklarımıza imkan verildiği zaman neleri başarabileceklerini de böylece gördük. Şimdi ikinci sınıfımızı da açacağız. Ardahanlı yardımseverlerden bu sürece dahil olup katkı vermesini bekliyoruz. Robothan projesinde Asım Efe Gürel ve Nuri Katar adlı öğrencilerimizin de katkısı var. Ancak yoğun katılım sebebiyle Çin'deki yarışmaya sadece iki kız öğrencimizi gönderebileceğiz" diye konuştu.







'ÖNEMLİ İCATLAR YAPACAKLAR'

AREV Yönetim Kurulu Üyesi Derya Aydın, "Bu çocuklarımız, eğer iyi motive edilirse, iyi rehberlik edilirse ciddi icatlara imza atabileceğine inanıyoruz. Bu çalışmalar hem ilimize, hem ülkemize, hem de insanlığa ciddi katkı sunabilir. Temel bilimlerde bu başarılara hasrettik, onu bize yaşatan öğrencilerimize minnettarız. Öğrencilerimizi ve onları bu projede yalnız bırakmayan öğretmenlerini tebrik ediyorum ve bu ekibin daha nice önemli projelere imza atacaklarına inanıyorum. Bu projenin geliştirilmesi noktasında Robotik Kodlama Atölyesinin açılmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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