'Yanlışlıkla kolum çarptı' diyen taciz sanığına 3 yıl 4 ay hapis

Manavgat'ta 15 Mayıs'ta ırmak kenarında yürüyen G.K.'nın kalçasına dokunan otel çalışanı M.Y., çevredekiler tarafından yakalanarak darbedildikten sonra polise teslim edildi. Yürütülen soruşturmanın ardından şüpheli hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.



'YANLIŞLIKLA KOLUM ÇARPTI'



Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık M.Y., şikayetçi G.K. ile tarafların avukatları ve sosyal hizmetler uzmanı katıldı. Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı hakkındaki suçlamayı hatırlatarak, sanığa savunmasını sordu. Sanık M.Y., olay günü ırmak kenarında bulunan bir barda içki içtiğini, daha sonra eve giderken yolunu şaşırdığını belirterek, "Önce çevreyolu yönüne giderken daha sonra geri döndüm. Dönüşte bir bayana yanlışlıkla kolum çarptı. Aslında ben mi ona çarptım yoksa o mu bana çarptı hatırlamıyorum" dedi. Sanık M.Y., mahkeme başkanının şikayetçiyi tanıyıp, tanımadığını sorması üzerine, "Hayır tanımıyorum" yanıtını verdi.



'BİRİSİNİN KALÇAMA DOKUNDUĞUNU HİSSETTİM'



Duruşmada ifade veren şikayetçi G.K. ise ırmak kenarında 3 arkadaşıyla birlikte yürüdüğünü, birinin okul arkadaşlarını görünce durduğunu ve onlarla konuşmaya başladığını anlatarak, "Bu sırada ben de durdum. Birisinin kalçama dokunduğunu hissettim. Önce çığlık attım ardından geriye dönüp, sanığı görünce 'Sen ne yapıyorsun' diye bağırdım. Bağırınca sanık arkasına bile bakmadan yürüdü. Koşarak peşinden giderek arkadaşlarımla birlikte yakaladık ve polise teslim ettik" diye konuştu.



Duruşmaya katılan sosyal hizmet uzmanı da G.K.'nın sözlerine itibar edilebileceğini belirtti.



'YANLIŞLIKLA ELİNİN KIZA ÇARPTIĞINI SÖYLEDİ'



Duruşmada tanık olarak ifade veren İ.Ö., olay sırasında kendisinin biraz ileride olduğunu, G.K.'nın bağırması üzerine önce ne olduğunu anlamak için sanığa kim olduğunu ve ne yaptığını sorduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Sanık bana Çolaklı'da bir otelde çalıştığını, izin gününde biraz alkol aldığını ve yürürken yanlışlıkla elinin kıza çarptığını, o sırada kendisinin telefonla konuştuğunu söyledi. Kontrol etmek için telefonuna bakmak istediğimi söyleyince telefonunu bana verdi. Telefon kapalıydı, yalan söylediğini anlayınca biraz hırpaladık ve polise teslim ettik."



Diğer tanıklar S.Ö. ve S.K. da olaydan G.K.'nin bir anda bağırması üzerine haberdar olduklarını kaydederek, sanığı yakalayıp, polise teslim ettiklerini anlattı.



'SUÇ İŞLEMEK KASTIYLA HAREKET ETMİŞTİR'



Şikayetçi G.K.'nın avukatı Zerrin Ünal, müvekkilinin sanığı tanımadığını ve iftira atacak bir durum olmadığını söyleyerek, "Bahsedilen yolun genişliği 8-10 metre. Sanık rahatlıkla diğer yerden gidebilirdi. Sanık burada suç işlemek kastıyla hareket etmiştir" dedi.



Sanık avukatı Ahmet Can Yılmaz ise müvekkilinin suç işlemediğini belirterek, beraatını talep etti.



Duruşmada savcı olayla ilgili delillerin toplandığını ve tanıkların dinlendiğini belirterek, esas hakkında görüşünü açıkladı. Savcı, sanığın 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkeme başkanının son sözünü sorduğu sanık M.Y., "Ben kesinlikle böyle bir suç işlemedim" dedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti sanık M.Y.'ye 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan, itiraz yolu açık olmak üzere 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.