Yolcu uçağını kral getirdi

BUGÜN NELER OLDU

HollandaKraliyet Hava Yolları'nda (KLM), hobi olarak pilotluk yapan ve zaman zaman tarifeli seferlerde görev alan Hollanda Kralı Willem-Alexander, bu özel uçuşlarından birini Amsterdam-İstanbul seferinde gerçekleştirdi. 131 yolcusuyla Schiphol Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737-700 tipi uçağın ikinci pilotu 51 yaşındaki Hollanda Kralı'ydı. Kral Alexander'in idaresinde uçak, 2 saat 50 dakikalık uçuşun ardından 16.45'te Atatürk Havalimanı'na teker koydu. Kral'ın uçuşu her zaman olduğu gibi büyük gizlilik içindeydi ve uçaktaki görevli ekip dışında kimseye duyurulmamıştı. Ancak uçağın ön bölümünde bulunan bazı yolcular, dikkatleri sayesinde kabin ekibiyle selamlaşan Willem-Alexander'i hemen tanıdı. Uçakta bulunan yolculardan iş insanı Can Ünsalan, "Her zaman bir kral, bir yolcu uçağını uçurmuyor. Benim için unutulmayacak bir anı" derken, Alman asıllı ünlü oyuncu Wilma Elles ise memnuniyetini "Beni İstanbul'a bir 'Kral' getirdi" sözleriyle dile getirdi.