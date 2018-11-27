‘Ağabeyim Mehmet Ali Erbil kısır döngüye girdi’

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Evde banyoda düşerek kaburgaları kırılan ve akciğer zarı hasar gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil yoğun bakım servisinde makineye bağlı olarak hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor. Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil ağabeyinin akciğer ve böbrek fonksiyonlarındaki yavaşlık yüzünden kısır döngüye girdiklerini söyledi. Erbil, "Hâlâ yoğun bakımda makinelere bağlı. Mehmet Ali'nin sevenlerinin duasıyla acılarının azaldığını düşünüyorum" dedi. Erbil'in birlikte program sunduğu Çiğdem Tunç ise "Boğazına delik delmişler, 37 gündür entübe uyuduğu için ağır tahriş olmuş boğazı. Akciğer ve böbrekler çöküyormuş. Nakil noktasına geldiğinde ben bu organlarımdan tekini hangisi gerekiyorsa vereceğimi söyledim" dedi.Erbil'in 30 kiloya yakın verdiğini söyleyen Tunç, "Bunun 18 litreye tekabül edeni yıllardır ödemmiş bunun gitmesi iyi tabii. Çok çok üzgün ve perişanım" diye konuştu.