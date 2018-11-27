Annesini 40 yerinden bıçaklamış

Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'taki apartmanın giriş katındaki evde meydana geldi. Annesi Ayşe Tokgöz ile birlikte yaşayan bekar ve işsiz Ömer Tokgöz, belirlenemeyen nedenle evde annesine bıçakla saldırdı. Ömer Tokgöz, saldırının ardından üst komşularına çıkıp, ''Annemi bıçakladım'' dedi. Bunun üzerine komşuları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Ayşe Tokgöz, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tokgöz'ün, yapılan otopsisinde vücudunun 40 yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı. Olayın ardından Ömer Tokgöz, polis tarafından gözaltına alındı.

"KENDİMDE DEĞİLDİM"

Çocukluk yaşlarda psikolojik sorunları başladığı ve yüzde 80 oranında bipolar bozukluğu raporu bulunduğu ileri sürülen Ömer Tokgöz'ün, ifadesinde olayı hatırlamadığını belirterek, ''Kendimde değildim. O an ne oldu hatırlamıyorum.'' dediği öğrenildi.



Annesi Ayşe Tokgöz ile de sık sık tartışıp kavga ettiği ileri sürülen Tokgöz'ün, daha önce ağabeyi Sinan Tokgöz'ü hafif şekilde bıçakla yaraladığı belirtildi. Tokgöz, yapılan sorgulamanın ardından psikolojik tedaviden geçirilmek üzere Beyhekim Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'ne götürüldü. Tokgöz'ün, sağlık kontrolünün ardında da adliyeye sevk edileceği öğrenildi.