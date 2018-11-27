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Dikkat! Hava durumunda 'den son dakika tahmini!

2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve , son dakika olarak; , Çanakkale, Balıkesir, ve Aydın çevrelerinde rüzgarın sert bir şekilde etkili olacağını bildirerek, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi durumlara karşı vatandaşları uyardı. Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak, kar yağacak mı işte cevabı...

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 14:37 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 14:59
Dikkat! Hava durumunda meteoroloji'den son dakika tahmini!

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın illerine poyraz uyarısı yaptı. Meteoroloji, İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın gibi illerde zaman zaman kuvvetli olarak esen rüzgarın, 28.11.2018 Çarşamba (yarın) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğuya dönerek kuvvetini arttırmasının beklendiği bildirildi.



Çanakkale'nin (merkez dahil) kuzey ve batısı ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde, 29 Kasım Perşembe gece saatlerine kadar zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği, yaşanabilecek; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

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Dikkat! Hava durumunda meteoroloji'den son dakika tahmini!
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