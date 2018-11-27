'Arkadaşlarımı uyuşturucuya bulaştırdım' notu bırakıp ölmek istedi

Olay, dün Medya Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Asena Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi B.S., oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki daireden atlayarak intihara kalkıştı. Genç kızı ağır yaralı bulan site sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla B.S., Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan B.S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. B.S.'nin yapılan tahlillerinde ise uyuşturucu hap kullandığı belirlendi.

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, B.S.'nin atlamadan önce bıraktığı nota ulaştı. B.S.'nin çantasından çıkan notta, "Uyuşturucunun beni öldüreceğini düşünerek tek başıma gidip Bağlar'da buldum. Parasını ben ödedim. Arkadaşlarımı bu yola ben çektim. Bütün suçlu kendimi gördüğüm için intihara başvurdum. Arkadaşlarımı uyuşturucuya bulaştırdım, vicdanım rahat değil" yazdığı belirtildi.



Polis, notta adı geçen B.S.'nin arkadaşlarına ulaşıp, Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde bilgisine başvurdu.