Defalarca ateş etti durduramadı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Başakşehir'de kuyumcudan altın alıp aracının bagajına koyan kurye kendisini takip eden soyguncu tarafından direksiyona oturur oturmaz soyuldu. Dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda soyguncu bagajı açıp içerisinde 4.5 kilogram altın bulunan çantayı alarak kaçmaya başladı. Kurye belindeki silahı çekerek soyguncunun arkasından 5-6 el ateş etti. Bacağından hafif yaralanmasına rağmen soyguncu kendisini bekleyen araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.