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'nde üç ayrı

'ın Kiklad takım adaları açıklarında 4,4 ve 4,1 büyüklüğünde üç ayrı kaydedildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2018 04:10
Ege Denizi'nde üç ayrı deprem

Ege Denizi'nde 4,4 ve 4,1 büyüklüğünde üç ayrı deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.16'da merkez üssü Yunanistan'ın Kiklad takım adalarından Amorgos'un güneyinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Söz konusu depremden kısa süre sonra 02.24 ve 02.45'te de Kiklad takım adalarından İos açıklarında 4,1 büyüklüğünde iki ayrı yer sarsıntısı kaydedildi.

İlk depremin yaklaşık 16 kilometre derinlikte diğer iki depremin ise yaklaşık 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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Ege Denizi'nde üç ayrı deprem
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