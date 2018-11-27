Haberler Yaşam Haberleri Ev satışı sırasında imzaladığı senet başına dert açtı

Ev satışı sırasında imzaladığı senet başına dert açtı Bodrum'da yaşayan emekli Cem Öztekin, satılığa çıkardığı evine alıcı olan ve kendisini 'komiser' olarak tanıtan U.B. nakit yerine senet vermeyi teklif edince satıştan vazgeçti. Ancak bu süreçte U.B.'nin emlak vergisi ve evin zorunlu deprem sigortası için ödediği 2 bin 200 TL'ye karşı senet verince 250 bin TL borç ile karşı karşıya kaldı. Sahte imzayla 250 bin TL'lik senet yeni bir senet düzenleyen U.B., Öztekin'in 2 evine haciz koydurttu. İcra dairesinden gelen tebilagatla durumdan haberdar olan Cem Öztekin soluğu mahkemede aldı.

DHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 27.11.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 09:47