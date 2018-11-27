İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal oldu

İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO:
07:45 - 10:45: Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 - 09:45: Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 - 10:55: Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
BUDO:
07:00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İstanbul Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada ise hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Bu kapsamda, Beşiktaş-Adalar ve Bostancı-Karaköy seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacak.