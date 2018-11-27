İnşaatı denetlerken çukura düştü

Olay Kadıköy Bahariye Caddesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre devam eden inşaatı denetlemeye gelen Ercan Ortaç isimli inşaat denetçisi, yaklaşık 10 metrelik çukura düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK



İtfaiye ekipleri çukura düşen Ortaç'ı yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonunda çukurdan çıkardı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Ortaç, hastaneye kaldırıldı. Ortaç'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Yaşanan olay nedeniyle cadde üzerinde bulunan tramway seferleri de bir süre durduruldu.