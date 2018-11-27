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İnşaatı denetlerken çukura düştü

'de devam eden inşaatı denetleyen isimli vatandaş, yaklaşık 10 metrelik çukura düştü. Ortaç, düştüğü çukurdan itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarıyla kurtarıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 16:20 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 16:36
İnşaatı denetlerken çukura düştü

Olay Kadıköy Bahariye Caddesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre devam eden inşaatı denetlemeye gelen Ercan Ortaç isimli inşaat denetçisi, yaklaşık 10 metrelik çukura düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İtfaiye ekipleri çukura düşen Ortaç'ı yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonunda çukurdan çıkardı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Ortaç, hastaneye kaldırıldı. Ortaç'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Yaşanan olay nedeniyle cadde üzerinde bulunan tramway seferleri de bir süre durduruldu.

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İnşaatı denetlerken çukura düştü
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