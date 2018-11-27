İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonu: 37 şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt faaliyeti çerçevesinde bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 20 Ekim 2018 tarihinde İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda kişilerin bankacılık bilgilerini ele geçirerek banka hesaplarına para transfer etmek suretiyle dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdikleri ve 30 ayrı eylem sonucunda haksız kazanç sağlandıkları tespit edilen 1'i çocuk 42 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden yaşı küçük olanın dosyası ayrılarak Çocuk Suçları Bürosuna gönderilirken, 40 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i adli kontrol istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

37 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği ve İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, 37 şüphelinin sevk edildikleri suçtan tutuklanmasına karar verdi. 4 şüpheli ise hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.