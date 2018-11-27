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’deki kripto ’cüler kaçamadı: 14 gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fetullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme uygulaması ’u kullanan 15 şüphelisine yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 21:07 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 21:09
İzmir’deki kripto FETÖ’cüler kaçamadı: 14 gözaltı kararı

FETÖ/PDY'nin örgüt mensupları arasında kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullanan şüphelilerine yönelik yeni bir operasyon için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli Afyon, Uşak, Bursa ve Bitlis illerinde 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında M.K.,M.T.H,A.N.Ç,Y.Ç.,H.D. ve A.Y. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında olduğunu tespit edilirken diğer 6 şüphelinin firari durumda olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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İzmir’deki kripto FETÖ’cüler kaçamadı: 14 gözaltı kararı
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