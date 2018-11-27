Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kars'ta trafik kazası: 13 yaralı

'ta trafik kazası: 13 yaralı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 09:45
- Kars'ta trafik kazası: 13 yaralı

KARS (İHA) - Kars'ta öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 11'i öğrenci 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Azat köyünden Kars merkeze öğrenci getiren Güven Kartay idaresindeki 36 M 0438 plakalı minibüs, Karacaören köyü yakınlarında devrildi. Kazada 11'i öğrenci olmak üzere 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
(AA-AA-MK-Y)

27.11.2018 09:42:55 TSI
NNNN
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kars'ta trafik kazası: 13 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN