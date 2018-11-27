- Kars'ta trafik kazası: 13 yaralı

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- Kars'ta trafik kazası: 13 yaralıKARS (İHA) - Kars'ta öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 11'i öğrenci 13 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Azat köyünden Kars merkeze öğrenci getiren Güven Kartay idaresindeki 36 M 0438 plakalı minibüs, Karacaören köyü yakınlarında devrildi. Kazada 11'i öğrenci olmak üzere 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.(AA-AA-MK-Y)27.11.2018 09:42:55 TSINNNN