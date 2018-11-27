Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan aile hekimi Mustafa Ş. ile avukatı katıldı.

Sanıkla ilgili beyanda bulunan tanık, "MİT tırları olayında ben bunları yapanların iş birlikçi olduğunu beyan ettim. Bunun üzerine sanık MİT tırları olayına inananların 'ehli salak' olduğunu beyan etti. Bu görüşmemizden sonra bir daha sanıkla görüşmedim." dedi.

Sanık Mustafa Ş ise tanığın ifadesini kabul etmediğini belirterek "Öyle bir ifade kullanmadım. Sohbetlere gittim ancak bu sohbetler dini amaçlıydı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 15 Ocak 2019'a erteledi.

Aynı mahkemede görülen bir başka davanın duruşmasına ise "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan öğrenci Hasan B. katıldı.

Örgüte ait evlerde kaldığını belirten Hasan B. önceki duruşmalarda etkin pişmanlık yönünde verdiği ifadelerini tekrarladığını dile getirdi.

Mahkeme heyeti etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Hasan B'yi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.