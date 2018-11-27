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Kazada öldü, kimliği belirlenemedi 6 kişi son yolculuğuna uğurladı

'da geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitiren yaşlı bir adam, kimliği tespit edilememesi üzerine belediye görevlileri tarafından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 12:19 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 12:45
Kazada öldü, kimliği belirlenemedi 6 kişi son yolculuğuna uğurladı
Kaza, 27 Ekim 2018 tarihinde Kültür Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen yaşlı bir adama otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda 6 gün sonra hayatını kaybeden şahıs, Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan otopsinin ardından morga kaldırıldı. 1 aylık süre içerisinde kimliği tespit edilemeyen ve sahibi çıkmayan yaşlı adamın cenazesi bugün Elazığ Belediyesi Mezarlıkları Müdürlüğü tarafından morgdan alınarak Asri Mezarlığına götürüldü. Mezarlıktaki camide yaşlı adam için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü personelleri katıldı. 6 kişi ile kılınan cenaze namazının ardından yaşlı adam, yine mezarlık çalışanları tarafından defnedildi.
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Kazada öldü, kimliği belirlenemedi 6 kişi son yolculuğuna uğurladı
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