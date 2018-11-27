Kumarhanede Özbek sevgilisini yaraladı, arkadaşını öldürdü
Türkiye sınırındaki Gürcistan'ın Batum kentinde bir kumarhanede, Levent U. (57) iddialara göre tartıştığı sevgilisi Özbek vatandaşı Khalida Mahkamova (38) ile sevgilisinin arkadaşı İrade Ziyadullayeva'yı (31) bıçakla yaraladı. Saldırıda, İrade Ziyadullayeva olay yerinde öldü, Khalida Mahkamova da ağır yaralandı. Saldırgan, Levent U. Gürcü polisi tarafından gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 27.11.2018 15:24Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 15:44
Olay, önceki gece Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'na 17 kilometre uzaklıktaki Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin Batum kentinde meydana geldi. Levent U., Türkiye'den Gürcistan'ın Batum kentinde bir kumarhaneye gitti.