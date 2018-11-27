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Kumarhanede Özbek sevgilisini yaraladı, arkadaşını öldürdü

Türkiye sınırındaki Gürcistan'ın kentinde bir kumarhanede, Levent U. (57) iddialara göre tartıştığı sevgilisi Özbek vatandaşı Khalida Mahkamova (38) ile sevgilisinin arkadaşı İrade Ziyadullayeva'yı (31) bıçakla yaraladı. Saldırıda, İrade Ziyadullayeva olay yerinde öldü, Khalida Mahkamova da ağır yaralandı. Saldırgan, Levent U. Gürcü polisi tarafından gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 15:44
Kumarhanede Özbek sevgilisini yaraladı, arkadaşını öldürdü

Olay, önceki gece Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'na 17 kilometre uzaklıktaki Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin kentinde meydana geldi. Levent U., Türkiye'den Gürcistan'ın Batum kentinde bir kumarhaneye gitti.

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Kumarhanede Özbek sevgilisini yaraladı, arkadaşını öldürdü
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