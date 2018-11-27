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Kumsalda yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde insan kemikleri gördü

'nın Karasu ilçesi sahilde bir insana ait olduğu tespit edilen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 16:19 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 16:39
Kumsalda yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde insan kemikleri gördü
Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesi 32 Evler mevkisinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, kum üzerinde kafatası ve kemik parçaları buldu. Kemik parçalarını gören vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde koruma çemberi oluştururken, vatandaşlar ise gördüklerine inanamadı. Olay yerinde bulunan kafatası ve kemik parçalarının insana ait olduğu belirlendi.

Polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
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Kumsalda yürüyüş yapan vatandaşlar, sahilde insan kemikleri gördü
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