Mesaiden çıkıyor sokak hayvanlarına koşuyor

Mesaiden çıkıyor sokak hayvanlarına koşuyor Eskişehirli hayvansever Fatih Hoş, her gün iş çıkışı et ve mama alarak mahallesindeki sokak hayvanlarına umut oluyor. Özellikle sokak kedilerinin her gün yolunu gözlediği hayvansever, yaptığı tüm masrafları cebinden karşılıyor.

İHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 27.11.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 11:03