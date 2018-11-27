Mesaiden çıkıyor sokak hayvanlarına koşuyor

Eskişehir'de yıllardır sokak hayvanlarının mama ve barınma ihtiyaçları için mücadele eden Fatih Hoş, mahallesindeki kedi ve köpekleri evladı gibi görüyor. Her gün mesai bitiminde markete giden hayvansever, sokak hayvanları için et ve mama aldıktan sonra parkın yolunu tutuyor. Yaklaşık 15 kedi ve 1 köpeğin beklediği parkta, Hoş'un görünmesiyle birlikte yanına giderek onu karşılıyorlar. Tüm mama ve kendi eliyle yaptığı barınak masraflarını cebinden ve yaptığı ahşap el işleriyle karşılayan hayvansever Fatih Hoş, parkta bulunan hayvanlar için barınak yapılmasını istiyor.

