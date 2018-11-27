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Mesaiden çıkıyor sokak hayvanlarına koşuyor

Eskişehirli hayvansever Fatih Hoş, her gün iş çıkışı et ve mama alarak mahallesindeki sokak hayvanlarına umut oluyor. Özellikle sokak kedilerinin her gün yolunu gözlediği hayvansever, yaptığı tüm masrafları cebinden karşılıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 11:03
Mesaiden çıkıyor sokak hayvanlarına koşuyor

'de yıllardır sokak hayvanlarının mama ve barınma ihtiyaçları için mücadele eden Fatih Hoş, mahallesindeki kedi ve köpekleri evladı gibi görüyor. Her gün mesai bitiminde markete giden hayvansever, sokak hayvanları için et ve mama aldıktan sonra parkın yolunu tutuyor. Yaklaşık 15 kedi ve 1 köpeğin beklediği parkta, Hoş'un görünmesiyle birlikte yanına giderek onu karşılıyorlar. Tüm mama ve kendi eliyle yaptığı barınak masraflarını cebinden ve yaptığı ahşap el işleriyle karşılayan hayvansever Fatih Hoş, parkta bulunan hayvanlar için barınak yapılmasını istiyor.

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Mesaiden çıkıyor sokak hayvanlarına koşuyor
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