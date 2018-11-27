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Mühendisin otomobilini tüfekle saldırarak durdurup, para ve çek çaldılar

'nın Siverek ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, av tüfeğiyle ateş açarak durdurdukları ziraat mühendisi 'in otomobilinden, içinde 42 bin lira ile çek bulunan çantayı çalıp kaçtı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 12:31 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 12:42

Olay, dün akşam saatlerinde Siverek-Viranşehir karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Ziraat mühendisi Emrah Güneşler yönetimindeki otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeği ile ateş açıldı. 6 kez ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar otomobilin camına isabet ederken, sürücü Güneşler kolundan hafif yaralandı.

Saldırıdan korunmak için otomobilini park edip inerek yol kenarındaki tarlaya gizlenen Emrah Güneşler, jandarmayı aradı. Silah sesinin kesilmesiyle otomobilinin yanına gelen Güneşler, aracın arka koltuğunda, içinde 42 bin lira ile çek bulunan çantasının çalındığını fark etti. Olay yerine gelen jandarmaya yaşadıklarını anlatan Emrah Güneşler, tedavi için ambulansla hastaneye gönderildi.

Otomobilde inceleme yapan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Mühendisin otomobilini tüfekle saldırarak durdurup, para ve çek çaldılar
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