Rezalette 2. perde

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da borç batağındaki CHP'li Avcılar Belediyesi, geçtiğimiz hafta Atatürk Stadı'nı açık oto pazarına çevirip şirketlere kiraladı. Stadyumda 300 aracın 100'er lira ödeyerek girdiği bir modifiye araç fuarı organize edildi.13 amatör spor kulübünün kullandığı stadyumun skandal kiralanması gündeme gelince, "Haberim yoktu" diyen Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin organizasyondan haberinin olduğu ortaya çıktı. SABAH, belediyeyle yapılan kira ödemesinin makbuzlarını ele geçirdi. Organizasyonu düzenleyen Uğur Karaduman'ın belediyeye biri 3 bin diğeri 7 bin TL olmak üzere 10 bin TL ödeme yaptığı belirlendi. Karaduman, belediyeden firmayı arayan bir yetkilinin, "Başkan hanıma da bir plaket hazırlayın" talimatı verdiğini kaydederek, "Saat 09.00'da başladığımız etkinliği polisin gelmesi üzerine 11:00'de bitirmek zorunda kaldık ve mağduriyet yaşadık" dedi.20 milyonluk stadyumu bu kadar düşük bir paraya kiralayan belediyeye ise tepki yağdı. Vatandaşlar, "Belediyenin 10 bin liraya ihtiyacı mı var? 10 bin lira için 20 milyonluk stadyumu mahvettiler" diyerek başkan Benli'ye veryansın etti.Avcılar Belediye Başkanı Benli, "İçeride bir tane bile araba yoktu. Kesinlikle fotomontaj. Birileri kadın başkanlardan rahatsızlık duyuyor. Kumpas kuruyorlar" demişti.Bir diğer CHP'li Büyükçekmece Belediyesi de aynı rezalete ortak olmuş. Modifiyeli yüzlerce araç geçtiğimiz temmuz ayında Tepecik Stadyumu'na sokulmuş. O etkinlikte de seslerden rahatsız olan vatandaşlar belediyeye telefon üstüne telefon etmiş. Tepkiler artınca da aynen Avcılar'da olduğu gibi etkinlik kısa sürede sonlandırılmış. Aynı firmanın bu etkinlikle ilgili Büyükçekmece Belediyesi'ne de makbuz kestiği öğrenildi.