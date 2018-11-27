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Rezalette 2. perde

’li ’nin Atatürk Stadyumu’nu kiralama skandalının makbuzları ortaya çıktı. Belediye stadyumu modifiye araç fuarına iki taksit halinde 10 bin liraya kiralamış. “Bana kumpas kuruldu” diyen başkan Benli de organizasyonu onaylamış

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018
Rezalette 2. perde
İstanbul'da borç batağındaki CHP'li Avcılar Belediyesi, geçtiğimiz hafta Atatürk Stadı'nı açık oto pazarına çevirip şirketlere kiraladı. Stadyumda 300 aracın 100'er lira ödeyerek girdiği bir modifiye araç fuarı organize edildi.
13 amatör spor kulübünün kullandığı stadyumun skandal kiralanması gündeme gelince, "Haberim yoktu" diyen Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin organizasyondan haberinin olduğu ortaya çıktı. SABAH, belediyeyle yapılan kira ödemesinin makbuzlarını ele geçirdi. Organizasyonu düzenleyen Uğur Karaduman'ın belediyeye biri 3 bin diğeri 7 bin TL olmak üzere 10 bin TL ödeme yaptığı belirlendi. Karaduman, belediyeden firmayı arayan bir yetkilinin, "Başkan hanıma da bir plaket hazırlayın" talimatı verdiğini kaydederek, "Saat 09.00'da başladığımız etkinliği polisin gelmesi üzerine 11:00'de bitirmek zorunda kaldık ve mağduriyet yaşadık" dedi.
20 milyonluk stadyumu bu kadar düşük bir paraya kiralayan belediyeye ise tepki yağdı. Vatandaşlar, "Belediyenin 10 bin liraya ihtiyacı mı var? 10 bin lira için 20 milyonluk stadyumu mahvettiler" diyerek başkan Benli'ye veryansın etti.

HABERİM YOK DEMİŞTİ AMA...
Avcılar Belediye Başkanı Benli, "İçeride bir tane bile araba yoktu. Kesinlikle fotomontaj. Birileri kadın başkanlardan rahatsızlık duyuyor. Kumpas kuruyorlar" demişti.

BÜYÜKÇEKMECE'DE DE AYNI REZALET YAŞANDI
Bir diğer CHP'li Büyükçekmece Belediyesi de aynı rezalete ortak olmuş. Modifiyeli yüzlerce araç geçtiğimiz temmuz ayında Tepecik Stadyumu'na sokulmuş. O etkinlikte de seslerden rahatsız olan vatandaşlar belediyeye telefon üstüne telefon etmiş. Tepkiler artınca da aynen Avcılar'da olduğu gibi etkinlik kısa sürede sonlandırılmış. Aynı firmanın bu etkinlikle ilgili Büyükçekmece Belediyesi'ne de makbuz kestiği öğrenildi.
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Rezalette 2. perde
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