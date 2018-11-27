Rüşvet aldığı iddia edilen doktor gözaltına alındı

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Celal Bayar Üniversitesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bel fıtığı olan ve karın bölgesinde yağların toplanması sonucu yürüyemeyecek hale gelen Sevinç Tosun (52) isimli hasta, ameliyat olmak için kızı ile geldiği hastanede Plastik Cerrahi Bölümde görevli Yrd. Doç. Dr. M.K.E. ile görüştü. Görüşme sonrası doktor bu ameliyatı yapabileceğini söyleyerek, "Masrafı 8 bin 600 lira. Parayı isterseniz hastaneye yatırmayın bana elden 5 bin 600 lira verin ameliyatınızı yapalım" dedi.

Konuşma sonrası yaşlı kadının kızı Yeşim Kadriye Pınar, doktorun elden para istemesinden şüphelenerek durumu hastane başhekimine bildirdi.

Yeniasır'dan Serkan Özcan'ın haberine göre hastane başhekimi ise, daha önce de buna benzer duyumlar aldığını fakat hasta yakınlarının şikayetçi olmamasından dolayı bir şey yapamadığını, şayet şikayetçi olurlarsa gerekli soruşturmayı başlatacağını söyledi.

Bunun üzerine Pınar, Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek doktorun rüşvet aldığı iddiası ile şikayetçi oldu. Doktorun istediği 5 bin 600 lira paranın polis tarafından seri numaraları alındı.Hastaneye tekrar giden hasta yakınları, seri numaraları alınan paraları doktora verdi. Kısa süre sonra odasına giden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, doktoru gözaltına aldı.



ASİSTANLARI TEHDİT ETTİ



Öte yandan olayın ardından ameliyat olan yaşlı kadının odasına gelen doktorun asistanlarının hastayı, "Bir daha bu hastaneye gelemeyeceksin, pansuman olamayacaksın" gibi tehdit ettikleri iddia edildi.