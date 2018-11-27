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Sezaryende bağırsağı tahrip olan kadın hayata tutunamadı!

'da sezaryenle doğum yapan Güler Şen, minik kızı Yağmur'un ilk doğum gününü kutladıktan 4 ay sonra, rahatsızlığı nedeniyle eşiyle birlikte yürüyerek gittiği hastanede yaşamını yitirdi. Eşi Güler Şenin sezaryenle doğum yaptıktan sonra bir dizi ameliyat geçirdiğini söyleyen Ali Şen, Eşim, kızımıza doyamadan öldü. Doktorların ihmalleri var diye düşünüyorum." dedi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Güler Şen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 11:42 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 11:46
Sezaryende bağırsağı tahrip olan kadın hayata tutunamadı!

Bursanın merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde oturan otomotiv işçisi Ali Şen, 3 yıl önce evlendiği eşi Güler Şen'in(38), 20 Haziran 2017 tarihinde evlerinin yakınındaki özel bir kadın doğum hastanesinde sezaryenle doğum yaptığını belirterek, "Sezaryen sırasında eşimin bağırsağı tahrip olmuş. Eşim ameliyata alındı ve bağırsağın 60 santimetresi kesilip, diren takıldı. Eşime diren takıldıktan sonra karnı şişti, ağzından ve burnundan yeşil renkte sıvı gelmeye başladı. Yaklaşık 5 saat süren bir ameliyat geçiren eşim, 17 gün süren tedavinin ardından taburcu edildi ve bebeğimizle birlikte evine döndü." dedi.

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Sezaryende bağırsağı tahrip olan kadın hayata tutunamadı!
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