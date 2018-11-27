Sivas’ta yolcu treni ile yük treni çarpıştı: 15 yaralı

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Sıvas'ta yolcu treninin yük treni ile çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Divriği ilçesinden Sivas yönüne giden yolcu treni, Bostankaya mevkisinde raylarda manevra yapan yük trenine çarptı. Yoğun sisin etkili olduğu kaza yerine sağlık, Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yolcu treninin makinistleri Zekeriya Dede ve Enes Duman, yük treninin makinistleri Sinan Çetintaş (36) ve İsmail Cin (27) ile yolcular Beşir Öcal (76), Hasan Yalçın (66), Furkan Dalkıran, Hatun Erdoğan (50), Fatih Kilis (42), Fevzi Kip (65), Resul İlbey (17), Fadime Gündoğdu (61), Ceyda Çavdar (21), Salihcan Ayten (17) ve İsmihan Korul (67) yaralandı. TCDD Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada yük treni makinistinin ayağının kırıldığı belirtildi. 4 vagonun raydan çıkmış vaziyette olduğuna işaret edildi. Sinyalizasyon hatası ihtimali araştırılıyor.