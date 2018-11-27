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Tecavüz girişiminde bulunan kişiyi tanıdı, polise yakalattı

'da bir yakınının davasını izlemek için adliyeye gelen A.B., kendisine bir süre önce tecavüz girişiminde bulunduğunu ileri sürdüğü kişiyi tanıyıp polise yakalattı. Denetimli serbestlik kapsamında adliyede çalışan hükümlü, kadının beyanı üzerine alınan ifadesinin ardından tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 14:36 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 15:19
Tecavüz girişiminde bulunan kişiyi tanıdı, polise yakalattı

Geçtiğimiz günlerde bir yakınının davasını takip etmek için Bursa Adliyesine gelen A.B, bir süre önce çalıştığı kafede kimsenin olmadığı saatte kendisine tecavüz etmeye kalkışan kişiyi gördü. Kadın, durumu Adliye Koruma Büro Amirliğinde görevli polislere bildirdi. Daha önce işlediği suç nedeniyle aldığı hapis cezasını tamamlayarak, denetimli serbestlik kapsamında adliyede kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışan Mehmet K, kadının beyanları doğrultusunda gözaltına alındı.

KAÇMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklanmasının ardından cezaevine sevk edilmek için ilgili birime götürülürken kaçma girişiminde bulunan Mehmet K, polis ekiplerinin çabası sonucu adliye çıkışına ulaşamadan yakalandı.

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Tecavüz girişiminde bulunan kişiyi tanıdı, polise yakalattı
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