Müşterinin yüzüne tükürdü

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İstanbul'da turistleri dolaştırıp fazla para alan taksici olayına bir yenisi daha eklendi. Taksim'den aldığı üç kadın turisti Galatasaray'a götüren 34 TCR 99 plakalı taksi sürücüsü 44 euro para istedi. Kadınlar ise ücreti çok bularak 50 lira uzattı.El frenini çekmeden taksiden hışımla inen taksici, aracın kayması üzerine tekrar araca bindi. Bu sırada kadın yolcu ezilme tehlikesi geçirdi. Turistlerin elindeki 50 lirayı alıp bir de yüzlerine tüküren taksici hızla olay yerinden uzaklaştı. Turistlerin yardım istediği Yeşer Sarıyıldız ise tanık olduğu olayı şöyle anlattı:"Köpeğimi gezdirmeye çıkmıştım. Bana İngilizce biliyormusunuz denilince olaya dahil oldum. Taksici üç turist kızdan Taksim'den Galatasaray'a getirme karşılığı 44 euro istemiş. Kızlar bunun çok olduğunu söylediler. Korkudan 40 TL verelim diyorlar. Adam bağırıp çağırarak kızın elinden 50 TL'yi aldı ve kızın yüzüne tükürdü. Polis çağıracak vakitleri yoktu. Şikayet ettik umarım yerini bulur."