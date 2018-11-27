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'da alarmı! Bölgeye girişler kapatıldı...

'da boş bir arazide gömüldüğü ortaya çıktı. Bölgeye İl Çevre Müdürlüğü, belediye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 14:02 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 14:15
Tuzla'da kimyasal atık alarmı! Bölgeye girişler kapatıldı...

Şifa Mahallesi'nde boş bir arazide kimyasal atık gömülü olduğu ihbarı alan emniyet güçleri, durumu İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve belediye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, gömülü olan atık malzemeden numune alarak laboratuvara gönderdi. Tuzla Belediyesi ekipleri ise kimyasal maddeyi kepçe yardımıyla hafriyat kamyonlarına yükleyerek arıtma tesislerine nakletti.

Polis ekipleri yapılan çalışmada olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından Anadolu Adliye Sarayı'na sevk edildi.

Tuzla Belediyesi çevrede güvenlik önlemi alarak, bölgeye araç ve yaya girişlerine izin vermiyor.

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Tuzla'da kimyasal atık alarmı! Bölgeye girişler kapatıldı...
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