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Yılbaşı öncesi lüks otellere satacaklardı

İlçe Emniyet Müdürlüğü, merdiven altı imalathanede üretip yılbaşı öncesi lüks otellere ve restoranlara satmaya hazırlanan şebekeyi çökertti. Amirliği ekipleri piyasa değeri imalathaneye yaptığı baskında yüzlerce şişe sahte içki ve litrelerce etil alkol ele geçirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 12:25
Yılbaşı öncesi lüks otellere satacaklardı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği dedektifleri yılbaşına sayılı günler kala yabancı markalara ait kaçak ve sahte alkol ve bandrollerin olduğu adrese baskın düzenledi. Merdiven altı imalathaneye düzenlenen operasyonda yüzlerce litre sahte votka, viski ve rakı, litrelerce etil alkol, bandrol ve 2 adet silah bulundu. Polis imalathaneyi mühürlerken, içki şişelerine de imha edilmek üzere el konuldu.

LÜKS OTELLERE VE MARKETLERE MARKETLERE SATILIYOR

Esenyurt Asayiş Büro Dedektifleri yaptıkları incelemede şüpheli bir kişi gözaltına alarak Adliyeye sevk etti. Şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Ekipler yaptıkları sorgulamada kaçak ve sahte alkollerin lüks otellere ve marketler zincirlerine satılacağını belirledi. Öte yandan binlerce sahte rakı, viski ve çeşitli alkollü içki bandrol kapakları da ele geçirildi.

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Yılbaşı öncesi lüks otellere satacaklardı
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