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3 aynı anda görüntülendi

'ın ilçesinde öğrenci servisi sürücüsü Sinan Uysal, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma kararı bulunan 3 vaşağı aynı anda görüntüledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 21:50 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 08:05
3 vaşak aynı anda görüntülendi

Suşehri'nde taşımalı eğitim gören öğrencilerin içinde bulunduğu servis minibüsüyle Suşehri-Sivas karayolu üzerinde seyir halinde olan Sinan Uysal, Çokrak Tüneli mevkisinde kediye benzeyen hayvanlar gördü.

Sivas'ta 3 vaşak aynı anda görüntülendi

Uysal, minibüsü durdurup cep telefonu ile hayvanları görüntüledi, ardından yola devam etti.

Sinan Uysal, çektiği görüntüleri ilçede izlettiği arkadaşlarından hayvanların nesli tükenmekte olan vaşak olduğunu öğrendi.

Görüntülerde, hayvanlardan biri yamaçta gezerken, yavru oldukları değerlendirilen diğer ikisi ise karayolunda sağa sola koşuyor.

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Araçtaki çocukların da kedi ve kaplana benzettikleri hayvanlar için ilginç yorumlarda bulundukları duyuluyor.

Uysal, "Nesli tükenmekte olan bir hayvan türünü görüntülemekten mutluluk duydum. Gerçekten çok güzellerdi" dedi.

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3 vaşak aynı anda görüntülendi
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