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Bedelliler dikkat! Askere giderken ne getirilir? Askere giderken alınacaklar listesi

kapsamında ilk 3 celp askerlik hizmetlerini tamamladı. Kalan vatandaşlar ise 2020 yılına kadar 37 farklı celp döneminde askere gidecek. Bedelli askerlik yapacaklar askere giderken ne getirilir? Askere giderken alınacaklar listesini araştırıyor. Bu soruların cevaplarını bu içerikte bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.11.2018 14:19
Bedelliler dikkat! Askere giderken ne getirilir? Askere giderken alınacaklar listesi

Bedelli askerlik kapsamında 21 gün süreyle askere gidecekler büyük bir ilgiyle kendilerini nasıl bir atmosferin beklediğini merak ediyor. Aynı şekilde askere giderken ne getirilir? Askere giderken alınacaklar listesi de sıklıkla inceleniyor. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor; bedelli askerlik kapsamında askere gideceklerin mutlaka yanlarında eşya getirmeleri gerekiyor.

İÇ ÇAMAŞIR

Acemi birlik olduğu için ve çamaşır yıkamak zor olduğu için bedelli askerlik kapsamında askere gideceklerin mutlaka yanlarında çamaşır getirmeleri gerekiyor.

TİŞÖRT

Askeriye tarafından iki adet haki yeşil tişört veriliyor. Bunların dışında akşam yatarken giymek için serbest tişört, ve eşofman takımı getirilmelidir. Askeriye kantinlerinden de tişört satın alabilirsiniz.

TEMİZLİK

Kişisel bakım malzemelerinizi de evden getirmek durumundasınız. Şampuan, sabun, havlu, diş fırçası, diş macunu gibi eşyaları kantinlerden de alabilirsiniz fakat yaşanacak yoğunluk yüzünden evden getirmek en mantıklısı.

AYAKKABI

Uzun dönem ve kısa dönem askerlerin aksine bedelli askerlikten yararlanan askerlere spor ayakkabısı verilmiyor bu yüzden yanınızda ayakkabı da getirin. İçeri girerken giydiğiniz ayakkabı spor ayakkabı olursa eşofman altına da giyebilirsiniz.

PEÇETE VE ISLAK MENDİL

Kişisel temizlik hasta olmamak ve mikrop kapmamak adına oldukça önemli. Bu yüzden bol bol peçete ve ıslak mendil götürmek sizler adına iyi olacak.

İŞTE SİZE ASKERDE LAZIM OLACAK DİĞER ARAÇ GEREÇLER

  • SİYAH BOT BOYASI
  • TABANLIK
  • ZİRAAT BANKASI HESAP KARTI
  • CEP FENERİ
  • İPLİ CÜZDAN
  • TRAŞ MALZEMELERİ
  • ASKER SAATİ
  • İÇLİK
  • KİLİT
  • SECCADE
  • ASKILIK
  • YARA BANDI
  • HORLAMALARA KARŞI KULAK TIKACI
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Bedelliler dikkat! Askere giderken ne getirilir? Askere giderken alınacaklar listesi
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